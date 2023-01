Under grundlovsforhøret mente alle i retssalen, at tolken var dygtig og kvalificeret, men da professor Martha Sif Karrebæk og resten af forskerholdet fra Københavns Universitet efterfølgende oversatte samtalen, viste det sig, at oversættelserne »mildt sagt var ukvalificerede og upræcise«.

Et nyt forskningsprojekt fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab kaster nu et bekymrende lys på retstolkningen i Danmark. Bekymringen bakkes af op af både dommere og forsvarsadvokater.