Dommer har fængslet to mænd og en kvinde i drabssag fra Aalborg

Derfor begyndte politiet hurtigt at efterforske sagen som en drabssag, oplyste Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse søndag morgen.

- Der er endnu ikke et klart billede af hændelsesforløbet, men vi arbejder med forskellige hypoteser, sagde Sune Myrup, vicepolitiinspektør hos Nordjyllands Politi, i pressemeddelelsen.

Ifølge Nordjyske er manden formentlig død som følge af slag fra ”en endnu ukendt genstand”.

De tre sigtede i sagen erklærer sig alle uskyldige, skriver Nordjyske, men hvordan de ellers forklarer, hvad der er sket, vides ikke.

Dommeren ved grundlovsforhøret valgte nemlig at følge anklagerens anmodning om at afholde det for lukkede døre af hensyn til sagens videre efterforskning, skriver Nordjyske. Det betyder, at offentligheden kun kan få indblik i sigtelsen samt udfaldet af grundlovsforhøret.