15/01/2023 KL. 18:15

Akutlæger i opråb: De frygter, at patienterne dør i sygehusets venteværelse

Akutlægerne på Regionshospitalet Gødstrup ved Herning advarer om, at manglen på ressourcer nu risikerer at koste patientliv. Også formanden for akutlægerne er bekymret.