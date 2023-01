Sag om dødeligt skudangreb i Fields afgøres tæt på årsdag

Det viste sig efterfølgende, at den 22-årige var kendt i det psykiatriske system.

I månederne efter skyderiet blev der etableret en arbejdsgruppe til at undersøge, om det psykiatriske system havde svigtet.

Konklusionen var i grove træk, at indsatsen kunne have været bedre, men at man ikke kunne konkludere, at det ville have forhindret den ulykkelige hændelse.

Den 22-årige har under sagen været varetægtsfængslet, men i stedet for at sidde i arresten har han været indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling.

Han er sigtet for drab og drabsforsøg samt for besiddelse af skydevåben.

Hans fængsling blev torsdag forlænget i yderligere fire uger.

Endnu er der ikke lavet anklageskrift i sagen. Derfor er det heller ikke kendt, hvad anklagemyndighedens påstand vil være. Men er manden utilregnelig på grund af sindssygdom, kan han ikke straffes.