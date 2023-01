»Kødkonge« og en hårdtarbejdende, kvalitetsbevidst og til tider egenrådig iværksætter.

Sådan beskrives den 78-årige Kurt Skare, medejer og stifter af Skare Meat Packers, der onsdag kom i vælten, da det kom frem, at Fødevarestyrelsen vil politianmelde virksomheden for at forsøge at hindre styrelsen i at foretage kontrol, ommærkning af oprindelsesland på kød samt manglende sporbarhed på 250 tons kød.