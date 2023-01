Fødevareministeren: 250 tons gammelt kød, som ikke kan spores, er en voldsom stor mængde

Han forklarer, sagen nu skal gå sin gang i retssystemet, men når den er færdig, vil han se på, om sagen giver anledning til politiske initiativer:

»Sagen viser med al tydelighed, at vi fortsat skal have fuld fokus på at sikre en høj fødevaresikkerhed i landet. Reglerne for fødevaresikkerhed skal overholdes, så borgerne kan have tillid til, at det kød, de køber er mærket med korrekt oprindelse.«

Som en konsekvens af sagen meddelte Salling Group onsdag, at det fremover ikke vil være muligt at købe kød fra Skare Meat Packers i landets største dagligvarekoncern, der omfatter Føtex, Bilka og Netto.