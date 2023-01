16/01/2023 KL. 16:45

For abonnenter

Børnepasning bliver dyrere: Se om din kommune er i top 5

Priserne på børnepasning tager efter nytår et nøk opad. Særligt SFO'er steg markant, da der her, i modsætning til vuggestuer, dagplejer og børnehaver, ikke er loft over forældrebetalingen.