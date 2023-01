Det er ikke sikkert, at Folketinget overhovedet skal lovgive for at fjerne en af kirkens helligdage.

Muligvis klares det med en kongelig resolution, fortæller kirkeminister Louise Schack Elholm (V), der nu forklarer, hvordan regeringen planlægger at afskaffe en helligdag.

Det sker til skarp modstand fra landets biskopper, som med grundloven i hånden har kastet sig ind i kampen for at bevare store bededag som helligdag.