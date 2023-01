I udsendelsen spørger Mikael Bertelsen, om Lise Nørgaard er træt af at tale om ”Matador”. Hun har haft en lang karriere som journalist, forfatter og meningsdanner, og selvom hun er bevidst om, at hun vil gå over i historien som ”Matadors mor”, vil hun hellere huskes for de øvrige meritter.

I et splitsekund grunder hun over spørgsmålet og svarer med et nej, der gør det tydeligt, at præmissen for at beskæftige sig med serien er, at der er »noget at tale om.«

”Det sidste ord” er en portræt-serie, der giver kendte danskere lejlighed til at få det sidste ord i deres egen fortælling. Udsendelserne sendes først, når de er gået bort. Tidligere har Povl Dissing, Uffe Ellemann-Jensen og Bent Fabricius-Bjerre været gæster hos Mikael Bertelsen.