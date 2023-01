Forening: Ny medicin mod Alzheimer rummer stort potentiale

- Vi håber, at de europæiske lægemyndigheder finder det lige så virkningsfuldt og sikkert, når de modtager ansøgningen om det nye præparat. Der er et kæmpe behov for den her medicin, siger direktør Nis Peter Nissen.

Lægemidlet Leqembi kan bremse svækkelsen af hukommelse og tænkning hos patienter med Alzheimers med 27 procent over en periode på 18 måneder.

Det viser foreløbige data fra et studie, der blev offentliggjort i efteråret.

Bag lægemidlet står virksomhederne Eisai og Biogen. De forventes ifølge Nis Peter Nissen til marts at ansøge om europæisk godkendelse af Leqembi.