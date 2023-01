08/01/2023 KL. 06:00

Vandet silede ned, og åer svulmede op – sådan undgik flere byer at blive oversvømmet

Især mange jyske kommuner er i gang med store investeringer, der skal forhindre, at de store åer oversvømmer byerne. I denne uge virkede to nye dæmninger i Kolding. I Vejle og Holstebro lykkedes det også at bremse vandet. Men meget mere skal til.