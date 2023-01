Tidligt på eftermiddagen onsdag skød og dræbte betjente fra Københavns Politi en person på Moselgade på Amager i en hændelse, hvor en betjent blev stukket med en kniv og alvorligt såret.

Københavns Politi har siden givet en kort skriftlig besked om, at det anser hændelsen for isoleret og uden yderligere fare for borgere i området. Derudover har Københavns Politi ikke haft meget at sige - især fordi sager om skud affyret af politiet automatisk overgår til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).