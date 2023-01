Krisernes mand har et evigt aktuelt fagområde

»Det er simpelthen noget af det vildeste, jeg har været med til. Jeg tror aldrig, jeg har arbejdet så meget som i de der coronaår. Jeg må indrømme, jeg syntes, det var spændende,« fortæller han og hyggede sig over, at der var sammenfald i hans arbejdsliv.

»Nogle gange kunne jeg måske også gå og grine lidt skævt over, hvordan mit forskningsområde og min ledelseskarriere kunne overlappe hinanden på den måde.«

Mikkel Vedby Rasmussen er også forfatter. Sidste år udgav han bogen ”Krisesamfundet”, hvori han argumenterer for, at krisen er blevet et vilkår for vores tid – fra finanskrise til coronakrise og klimakrise.

Den blev skrevet under coronapandemien, og han omtaler selv forløbet med bogen som en terapiproces.