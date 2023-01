De mange skoleskift har blandt andet betydet, at han ad flere omgange hverken har været i gang med videre uddannelse eller i arbejde.

»Det var ikke af egen fri vilje, at jeg ikke havde noget at stå op til, men jeg vil hellere lave ingenting, end at være et sted hvor jeg får at vide, at jeg er dum, og hvor jeg ikke bliver givet en chance,« siger han.