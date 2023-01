I alt 195 personer kom til skade, heraf 36 alvorligt. Det er en stigning fra sidste nytår, hvor i alt 174 var omkring akutafdelingerne med fyrværkeriskader heraf 24 alvorlige.

»Det er rigtig ærgerligt, at antallet ikke er fortsat med at gå ned. Det er tværtimod steget til niveauer som for et par år siden, og særligt er de alvorlige tilfælde øget. Det er påfaldende – særligt set i lyset af, at det var regnvejr,« konstaterer Jens Lauritzen, overlæge og professor på ortopædkirurgisk afdeling på OUH.

13 af de 36 alvorlige skader skete hos tilskuere, 12 hos personer under 18 år, heraf seks børn under 15 år.