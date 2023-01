08/01/2023 KL. 09:00

Advarslerne fra Rusland var tydelige – men dansk politi udviste mand på forkert identitet

Dansk politi overhørte en advarsel fra russiske myndigheder om, at man havde byttet om på to mænds identiteter. En mand blev derfor udvist på et forkert pas og endte med at tilbringe ugevis i en russisk arrest. Forløbet vækker nu kritik og undren fra eksperter.