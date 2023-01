Fødevarestyrelsen advarer mod at spise fisk fra otte søer

Otte søer og åer landet over er så forurenet med sundhedsskadelige PFAS-stoffer, at Fødevarestyrelsen fraråder at spise fisk, der er fanget der.

Det skriver DR Nyheder.

Biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund Kaare Manniche Ebert er rystet over, at de hormonforstyrrende stoffer findes i så stort et omfang.