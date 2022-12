Mindreårig dreng sigtet for overgreb mod 11-årig

Sagen drejer sig om to episoder på en sti i Hobro, der skete med en måneds mellemrum, henholdsvis 15. november og 15. december.

Carsten Straszek ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvilke former for overgreb der er sket.

Politikommissæren fortæller dog, at der er tale om overgreb, som af politiet anses for at være grovere, end hvad der normalvis vil falde ind under straffelovens bestemmelse om blufærdighedskrænkelse.

Det var efter et tip fra offentligheden, at politiet torsdag aften fandt frem til den mindreårige, som nu er blevet sigtet i sagen.