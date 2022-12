Her lyder det blandt andet, at den samlede bemandingsgrad i Forsvaret er på 82 procent.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få svar på, om Danmark vil erstatte de nuværende soldater i Letland og i givet fald hvornår.

Formålet med missionen i Letland på Natos østlige flanke er i Forsvaret egen ord dette:

»De danske styrker i Letland er med til at afskrække trusler og kan om nødvendigt besvare militær aggression mod Danmarks allierede. Ved at have danske styrker i Baltikum er Danmark med til at demonstrere, at NATO står sammen: Et angreb på ét medlemsland er et angreb på hele NATO-alliancen.«