24/12/2022 KL. 06:00

Løkke varsler markant kursskifte i kampen mod Putins brutale fremfærd i Europa

Putins angrebskrig i Ukraine foregår på flere fronter og truer med at underminere demokratiet og friheden i Europa. Derfor er det langtfra nok at støtte Ukraine, advarer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) i et interview med Jyllands-Posten, hvor han bebuder støtte til andre frontlinjestater. Her løfter han også sløret for en dansk smertegrænse og forholdet til et magtfuldt statsministerium.