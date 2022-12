Inflation får danskere til at spare markant på fyrværkeri

Forbruget forventes at nå 300 millioner kroner i år sammenlignet med 450 millioner kroner sidste år. Det er et fald på 33 procent.

Selv om en undersøgelse viser, at hver anden dansker ønsker strammere regler om fyrværkeri af hensyn til blandt andet kæledyr, miljø og klima, er der ikke noget, der tyder på, at interessen for fyrværkeri generelt er dalende.

Ifølge Dansk Erhvervs undersøgelse er det helt som normalt lidt mere end hver femte husstand, der forventer at fejre nytår med fyrværkeri.

- Tendensen de andre år har været, at danskerne er glade for fyrværkeri. Andelen af danskerne, der forventer at købe fyrværkeri, er nogenlunde på niveau med sidste år, hvor der også har været diskussioner om dyrevelfærd og klima, siger Frederik Bergenfelt Friis.