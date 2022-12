27/12/2022 KL. 20:30

Kurs mod ny positiv rekord i trafikken

2022 ender formentlig med det laveste antal trafikdræbte nogensinde – bortset fra coronaåret 2021. Det vurderer Vejdirektoratet. Forklaringen er bl.a., at bilisterne har sat farten kraftigt ned for at spare energi.