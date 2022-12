Sundhedsskadeligt PFAS findes i vandboringer i hver femte kommune

- Det er jo ikke bare lige at lave en ny boring, hvis det er der, man havner.

- Det er heller ikke bare lige at begynde at rense, fordi det koster penge, det tager tid og i sidste ende er det forbrugerne, der kommer til at betale den ekstra omkostning, siger hun til tv2.dk.

Danske Regioner oplyste tidligere på året, at 14.607 steder i Danmark kan være forurenet med det sundhedsskadelige stof.

PFAS er en betegnelse for en gruppe af fluorstoffer, som er kendetegnet ved, at de stort set ikke nedbrydes i naturen.

Desuden regnes stofferne for hormonforstyrrende, ligesom de i høje koncentrationer kan medføre en øget risiko for kræft.

Stofferne har blandt andet været anvendt i for eksempel brandslukningsskum, til overfladebehandling af tæpper og møbler og i fødevareemballage.