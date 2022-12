Det så usædvanligt ud, da statsminister Mette Frederiksen (S) i denne uge trådte frem på Amalienborg Slotsplads for at præsentere Danmarks nye regering. Hun var flankeret af de to partiledere, som ved de seneste valg har været hendes politiske modstandere i kampen mellem rød og blå blok.

Det er nu engang sådan kampen om den politiske magt udspiller sig i Danmark. Men landet har helt usædvanligt fået en bred regering hen over den politiske midte, og spørgsmålet er, om vi skal vænne os til den slags regeringer?