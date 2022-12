25 personer søgte ly på politistation efter motorvejsulykke

Hvornår der kommer et resultat med en konklusion om årsagen og forløbet, tør Lars Rosenvinge fredag ikke udtale sig. Men han bekræfter, at der har været udsagn om sort is og tåge på strækningen.

Politiet oplyste torsdag eftermiddag, at der i ulykken i det sydgående spor var to lastbiler og 16 biler involveret. Kort efter var fire lastbiler og tre andre køretøjer impliceret i et ulykkesforløb i det nordgående spor.

To mænd, der kørte i henholdsvis en personbil og en lastvogn, døde. Der er tale om en 40-årig mand fra Himmerland og om en 35-årig polsk chauffør i en lastvogn.

I en pressemeddelelse roser Lars Rosenvinge borgere og bilister for at have taget det roligt og optrådt fornuftigt på ulykkesstedet. Flere myndigheder arbejdede sammen.