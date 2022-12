I det store hele er den måske en undseelig detalje.

I et regeringsgrundlag, der vælter sig i forslag om skattelettelser i top og bund, et milliardlønhop til offentligt ansatte og en ny Arne-pension, havde de færreste nok gættet på, at en helligdag fra 1668 ville stjæle opmærksomheden.

Ikke desto mindre er det, hvad