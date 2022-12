Landbruget kalder CO2-afgift et gigantisk eksperiment

- Det er et gigantisk eksperiment, og der er risiko for, at afgiften fjerner midler, vi skal bruge til grønne investeringer.

Opbakningen til CO2-afgiften udviklede sig markant i løbet af valgkampen.

Både Moderaterne og Venstre var oprindeligt imod forslaget, der blev født i rød blok.

Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, begrundede sin modstand med, at Danmark ville blive til det eneste land med en sådan afgift.

Men både Venstre og Moderaterne nåede begge at tilslutte sig idéen inden valgdagen.