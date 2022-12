Tidligere bankdirektør erkender millionsvindel: Det blev en mani

Fakturaerne var for fiktive ydelser, og som direktør i Spar Nord godkendte han selv regningerne.

- Jeg kom i gang med noget, jeg ikke rigtig kunne stoppe igen. Det blev en slags mani for mig, siger han i retten.

Svindlen fandt sted over en årrække fra 2009 til 2020.

Den tidligere kommunikationsdirektør er diagnosticeret med bipolar affektiv sindslidelse, tidligere kaldet maniodepressiv lidelse.

Han har tidligere erkendt svindlen over for dels politiet, sin tidligere arbejdsgiver og over for erhvervsmediet Finans.dk.