Sag om omstridt byggeri på Amager Fælled kan vare år

- Vi er stærkt forundrede over udfaldet og mener, at kendelsen beror på en grundlæggende misforståelse om områdets beskaffenhed.

- Der er ikke på nuværende tidspunkt risiko for, at naturen på projektområdet lider uoprettelig skade, siger administrerende direktør for Fælledby, Erling Thygesen, i en pressemeddelelse.

Erling Thygesen påpeger, at der indtil videre i området er taget alle de nødvendige forholdsregler for at beskytte naturen i henhold til både myndighedernes og fagbiologers anvisninger.

Den sag, der kommer for byretten i det nye år, handler om, hvorvidt en lokalplan og en VVM-redegørelse for området er gyldig.

En VVM-redegørelse er en vurdering af, hvilken indvirkning eksempelvis et byggeri kan få på miljøet på et givent sted.