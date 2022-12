Skærpet sikkerhed

Dertil kommer en serie brevbomber, der er blevet sendt til adresser i Spanien. Blandt andet den ukrainske ambassade i den spanske hovedstad, Madrid, hvor en ansat nåede at åbne brevet, som eksploderede. Vedkommende slap dog med lettere skader.

Hændelserne fik i sidste uge Dmytro Kuleba til at beordre sikkerheden skærpet på de ukrainske repræsentationer.

»Vi har grund til at tro, at der er tale om en veltilrettelagt kampagne, der skal skabe terror og frygt på Ukraines ambassader og konsulater,« sagde udenrigsministeren, som samtidig opfordrede de udenlandske regeringer til at garantere for beskyttelsen af Ukraines ambassader og konsulater i deres lande.

Jyllands-Posten forsøger at få en kommentar fra den ukrainske ambassade.