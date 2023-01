Når den 17-årige Emma Bødsgaard møder på arbejde på Hotel Cabinn i Vejle, er det ikke kun for at tjene penge.

»Det giver mig en masse selvtillid at vide, at jeg fungerer på en arbejdsplads. Det er der jo ingen garanti for, hvis man ikke har prøvet det før – og så er det bare et virkelig rart afbræk fra skolen,« siger hun.