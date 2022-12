Sigtet i Field’s-sag ventede på hjælp fra kommunen

Den 22-årige mand, som er sigtet for at have skudt og dræbt tre personer i Field’s den 3. juli, ventede forgæves på hjælp fra Københavns Kommune.

Det fortæller TV 2 og Frihedsbrevet bl.a. på baggrund af en fortrolig redegørelse fra kommunen. Den 7. marts indstillede Psykiatrisk Center Amager, hvor han var i behandling, til Københavns Kommune, at manden havde brug for »daglige støtteforanstaltninger« for at håndtere sin autisme og gennemføre sin uddannelse.