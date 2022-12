Landsforening: Psykisk syge lander i tomrum efter psykiatrien

Ifølge TV 2 og Frihedsbrevet ventede en 22-årig mand på hjælp fra Københavns Kommune i fire måneder, inden han i begyndelsen af juli skød og dræbte tre mennesker i indkøbscentret Field’s.

Og ifølge landsforeningen Sind er sagen altså ikke noget særsyn.

Manden var blevet henvist fra Hovedstaden Psykiatri til Københavns Kommune, da han ifølge psykiatrien havde brug for ”daglige støtteforanstaltninger”.

Men kommunen vurderede, at hans sag var ikkeakut.

Det var blandt andet baseret på, at den 22-årige boede hos sin far og var tilknyttet en uddannelse. Derudover var han i medicinsk behandling og var screenet for psykoselidelse.