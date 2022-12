Sigtet ventede på hjælp fra kommunen op til skyderi i Field's

Han havde ifølge regionen brug for ”daglige støtteforanstaltninger”. Hjælpen blev vurderet at være nødvendig, for at han kunne håndtere sin autisme og være i stand til at gennemføre sin uddannelse.

Men ingen fra kommunen nåede at tage kontakt til den 22-årige mand, inden han 3. juli skød og dræbte tre personer og sårede yderligere fire i Field’s.

Kommunen vurderede, at den unge mands sag ikke var akut. I kommunens egen redegørelse af sagen fremgår det dog, at der blev begået fejl og var en ”uhensigtsmæssig lang sagsbehandlingstid”.