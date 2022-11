Region Sjælland udvider undersøgelse af benamputationer

Her landede en ekstern rapport på bordet hos Region Midtjylland, som pegede på, at op mod 47 patienter om året muligvis kunne have undgået eller udskudt deres amputation.

Siden kom det frem, at Region Sjælland er den region, som har haft flest amputationer per 100.000 indbyggere. Det viste en sammenligning på tværs af regionerne, der udkom i sommer.

Region Sjælland har allerede undersøgt 150 sager fra 2019 til 2022, hvor patienten ikke er set eller vurderet af en karkirurg et år forud for amputationen.

Her fandt man fem patienter, hvor der var tvivl om, hvorvidt deres amputation kunne være undgået eller udskudt, skriver regionen i pressemeddelelsen.

Den politiske ledelse er også enige om, at der skal tages ekstra tiltag i den udvidede undersøgelse for at sikre, at den er uvildig, lyder det.