01/12/2022 KL. 05:00

Debat om omstridt fordeling af elever blusser op, mens røde og blå partier forhandler ny regering

14 gymnasieledere står nu frem i et fælles opråb mod en aftale, der fordeler eleverne efter forældrenes indkomst. I stedet ønsker rektorerne, at de unge skal have karakteren 6 for at kunne komme ind. Danske Gymnasier og Danske Regioner opfordrer politikerne, der i øjeblikket forhandler regeringsgrundlag, til at fastholde elevfordelingen.