Næsten hver tredje teenager cykler fuld og mister styringen

I en undersøgelse foretaget af Rådet for Sikker Trafik og analyseinstituttet Wilke svarer 30 procent af unge i alderen 16 til 19 år, at de én eller flere gange inden for de seneste år har kørt på cykel, selv om de var så fulde, at de havde svært ved at styre deres cykel.

Det får Rådet for Sikker Trafik til at lancere en ny kampagne med fokus på, at det er farligt at cykle fuld.

Kampagnen er målrettet de unge cyklister i alderen 16 til 19.

- Vi er godt klar over, at vi ikke får alle unge til at stille cyklen, når de har drukket alkohol. Men vi vil gerne stoppe dem, som er mest fulde, udtaler Morten Wehner, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, i pressemeddelelsen.