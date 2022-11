Det tog over 10 timer, før trafikken igen flød i alle kørebaner på Storebæltsbroen den 12. november. Først klokken 19.00 lykkedes det at få åbnet for trafikken i alle vognbaner. Og der gik yderligere to timer, før sporene efter en indsats for at redde en selvmordstruet person - hvis liv det lykkedes at redde - var væk igen.