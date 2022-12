Er du sygeplejerske på hospitalets intensivafdeling eller det kirurgiske sengeafsnit, er din vagtplan spækket med vagter om aftenen, om natten og i weekenderne.

Men er du som sygeplejerske ansat på et af hospitalets ambulatorier, hvor man undersøger og kontrollerer patienter i dagtimerne, slipper du for de mange skæve vagter, og eftersom din arbejdstid altid ligger i dagtimerne, kan du uden at skele til vagtplanen melde dig til foredrag en tirsdag aften, holde juleaften med familien, love børnene at følge dem til sportsaktiviteter hver lørdag eller sige ja til weekendture med kæresten.