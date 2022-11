Da Rose Marie Eghøj i starten af juli i år med stærke smerter i lyske og hofter humpede til undersøgelse på ortopædkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, lød beskeden fra lægen, at hun skulle scannes og have en blokade for at afklare, hvad hun fejler. Men da indkaldelsesbrevet kom i august, måtte hun have fat i kalenderen for 2023 for at sætte kryds ved undersøgelsesdatoen.