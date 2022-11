Tolk straffes med 12 års fængsel og udvisning for knivdrab på hustru

Den 33-årige Said Bahram Sherzad nægtede at have haft til hensigt at dræbe hende, men erkendte vold med døden til følge.

- Jeg var fuld, påvirket. Jeg kunne ikke styre mig, sagde den tiltalte i retten og henviste til, at han forinden havde drukket en øl og en halv flaske whisky.

Retten fandt, at knivstikkene var så mange og udført med så stor kraft, at manden måtte have indset, at kvinden sandsynligvis ville dø.

Et vidne har forklaret, at han talte i telefon med den 27-årige kvinde, da hun blev angrebet.