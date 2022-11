19/11/2022 KL. 17:53

For abonnenter

Venstre-koryfæer ser vidt forskelligt på et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet

Anders Fogh Rasmussen argumenterer for, at Venstre skal gå med i en regering. Tidligere formand for Folketinget Christian Mejdahl argumenterer imod. »Græsset er altid grønt på den anden side,« lyder det fra den længst siddende minister siden systemskiftet.