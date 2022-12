Efterårsvinden rusker i det lille rækkehus i Hinnerup. Det er mandag, klokken er 13.30. De fleste forældre er på arbejde, og de fleste børn er i institution eller skole. Imens kravler treårige Anna op i hjørnet af sofaen, samtidig med at hendes øjne er stift rettet mod skærmen på mobiltelefonen, hun har i hånden. I den anden ende af sofaen sidder Aya på fem år. Hun leder efter et nyt program, ”Spirit Rangers”, hun for nylig har set på Netflix.