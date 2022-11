Storebælt er lukket for vindfølsomme køretøjer for anden dag i træk

Vindfølsomme køretøjer er blandt andet trailere, anhængere og campingvogne samt tomme eller lette lastbiltrailere med en samlet vægt under ti ton.

De vindfølsomme køretøjer forbydes på Storebæltsbroen, når det blæser mere end 15 meter i sekundet. Forbuddet indføres for at mindske risikoen for uheld, som kan spærre for trafikken.

Også onsdag var der forbud mod at køre med vindfølsomme køretøjer på broen.

På Vejlefjordbroen frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer. Broen har været udfordret af blæsten både onsdag og torsdag.