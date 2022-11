Især kvinder lever længere med lungekræft

Den positive udvikling har flere forklaringer, siger Torben Riis Rasmussen, der er overlæge på lungemedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

- Især har det betydning, at flere tilfælde opdages i et tidligt stadie, hvor der er større chance for at kurere sygdommen, siger han.

I dag får omkring hver tredje lungekræftpatient en helbredende behandling.

- Samtidig med at flere kureres, er der for dem, som ikke kan helbredes, kommet nye behandlinger, der gør det muligt at holde kræften nede i længere tid, siger Torben Riis Rasmussen, der er formand Dansk Lungecancer gruppe.

Charlotte Brodersen fra Karby på Mors er blandt de patienter, som fik hurtig behandling.

Efter at have røget i 40 år besluttede hun i sommer at få hjælp til at stoppe. I den anledning gjorde hun sin læge opmærksom på, at hun hostede og havde åndenød.