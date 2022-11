Kulfiltre viser sig som vigtigt våben i regions kamp mod PFAS

Regionen har 50 anlæg, som oppumper forurenet grundvand. Det er primært forurenet af opløsningsmidler.

Vandet oppumpes og renses for at sikre, at det ikke strømmer hen til de vandboringer, hvor vandværkerne henter drikkevand.

Regionen har undersøgt 32 anlæg. Det oppumpede vand blev målt for PFAS før og efter rensning.

På 11 renseanlæg, hvor indholdet af PFAS overskred de tilladte grænseværdier, lykkedes det på 10 af dem at komme under niveauerne ved rensning med kulfiltre.

- Det er en glædelig nyhed, for det vil sige, at vi på de anlæg får klaret PFAS-problemet, samtidig med at vi får renset for de opløsningsmidler, som anlæggene egentlig er stillet op til, siger Carsten Bagge.