Arvelig diabetestype er mere udbredt i Grønland

Resultaterne viser, hvor stor en andel af de grønlandske diabetespatienter, der har diabetestypen ”MODY”.

MODY står for Maturity-Onset Diabetes of the Young og er en arvelig form for diabetes, der ofte opstår hos personer under 30 år.

I Grønland har syv procent af diabetespatienterne MODY-typen, mens det generelt i den vestlige befolkning kun er to procent af diabetespatienterne, der har den form for diabetes.

- Hvis én person i familien får konstatere en specifik type MODY, kan en gentest derfor afsløre, om flere i familien har den samme type MODY.