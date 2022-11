20/11/2022 KL. 06:00

Vi kræver helbredstjek, blodprøver, scanninger og screeninger i et omfang, så vi er ved at kvæle sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet er ved at segne over at tjekke alle de raske frem for at behandle de syge. Selv let forhøjet blodtryk, bmi eller kolesteroltal skal føre til behandling, fastslår retningslinjerne. Men det er massiv overbehandling, og snart er vi alle patienter, lyder kritikken fra flere professorer, som efterspørger mod til prioriteringer i et presset sundhedsvæsen.