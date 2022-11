Museum finder ukendt Jorn-maleri på bagsiden af et andet maleri

Maleriet gengiver en bondegård.

Museum Jorn skriver videre, at billedet blev malet da den kendte kunstner var 18 år gammel. Det betyder, at det var et af hans først oliemalerier.

Det har været en del af museets samling siden 1972. Maleriet var en gave fra Jorns mor, Maren Jørgensen.

Siden museets åbning har besøgende fået lov til at se maleriets forside, men nu vil man vende det om, så det nyopdagede maleri kan få lov til at se dagens lys.

Asger Jorns malerier har været genstand for større opmærksomhed i år.

I april blev værket ”Den Foruroligende Ælling” nemlig udsat for hærværk med kontaktlim og tusch. Maleriet var ikke i glas og ramme, og det tog et halvt år at restaurere det.