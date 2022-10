Asger Jorn-maleriet ”Den Foruroligende Ælling”, der 29. april blev udsat for hærværk, vender fredag tilbage på sin plads på Museum Jorn i Silkeborg.

Det fortæller museumsdirektør Jacob Thage til Midtjyllands Avis.

Det er lykkes eksperter ved Kunstkonserveringen at fjerne så meget af skaderne, at ”det ikke er et sminket lig eller et stærkt restaureret billede, vi har fået tilbage”.